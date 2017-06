Facebook a depasit pragul de doua miliarde de utilizatori

La 31 martie 2017 Facebook anunta ca are 1,94 miliarde de utilizatori lunari din care 1,28 miliarde intra in fiecare zi. Facebook are o influenta uriasa, detinand si aplicatiile Messenger, Instagram si Whatsapp care fiecare au in jur a un miliard de utilizatori.Facebook spune ca 175 de milioane de utilizatori folosesc macar o data pe luna functia Share pentru a distribui ceva in retea si peste 800 de milioane dau Like. Facebook a avut in primul trimestru din 2017 venituri de peste 8 miliarde dolari si profit de peste 3 miliarde.Reteaua a avut anul trecut venituri totale uriase, de 27,63 miliarde dolari, fata de 17,9 miliarde dolari in 2015. Profitul a fost de 10,2 miliarde dolari, fata de 3,68 mld dolari in 2015.Aproape toate veniturile obtinute de Facebook sunt din publicitate: 26,88 miliarde dolari.Numarul de utilizatori Facebook a crescut uimitor in ultimul deceniu. In 2008 erau de 100 milioane, in toamna lui 2011 s-a depasit 800 milioane, iar in septembrie 202, un miliard. Pragul de 1,5 miliarde a fost depasit in primavara lui 2015.