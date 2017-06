Atacul cibernetic global a facut prima victima in Australia: o fabrica de ciocolata Cadbury

Productia fabricii Cadbury din Tasmania a incetat dupa ce sistemul informatic a cazut.Dupa ce a lovit initial companii ucrainene si grupul petrolier rusesc Rosneft, atacul a afectat marti transportatorul maritim danez Maersk, gigantul britanic al publicitatii WPP si pe francezii de la Saint-Gobain, potrivit celor trei companii, care au afirmat ca sistemele lor informatice au fost protejate pentru a evita eventuale pierderi de date.Virusul "se raspandeste in intreaga lume, un mare numar de tari este afectat", a avertizat pe Twitter Costin Raiu, cercetator la Kaspersky.Valul masiv de atacuri cibernetice declansat in urma cu o zi aminteste de modul de operare al virusului WannaCry din luna mai, care a lovit marti simultan companii majore si structuri guvernamentale din Ucraina si Rusia, propagandu-se in restul lumii.