Toshiba da in judecata Western Digital pentru un miliard de dolari, in conflictul legat de vanzarea diviziei de cipuri

Totodata, Toshiba a decis sa nu mai permita accesul angajatilor Western Digital din afara fabricii de cipuri Yokkaichi la informatii legate de compania mixta pe care o detin cele doua companii.Western Digital, care opereaza impreuna cu Toshiba principala fabrica producatoare de semiconductori a grupului, este intr-un conflict puternic cu partenerul japonez referitor la vanzarea celui de-al doilea mare furnizor de cipuri NAND din lume si a incercat sa blocheze in justitie SUA orice tranzactie care nu are consimtamantul sau.Toshiba ar fi vrut sa semneze un acord definitiv cu ofertantul preferat, un grup condus de guvernul japonez, din care face parte si fondul american de investitii Bain Capital, pana miercuri, ziua adunarii generale a actionarilor, la care a anuntat insa ca discutiile mai dureaza.Grupul de companii preferat de Toshiba include un fond al statului japonez, Innovation Network, Development Bank of Japan, fondul american Bain Capital si SK Hynix, un producator sud-coreean de cipuri.Vanzarea diviziei de cipuri ar trebui sa aduca aproximativ 18 miliarde de dolari, iar Toshiba are nevoie de bani cat mai curand posibil. Toshiba s-a angajat sa acopere obligatiile financiare legate de procedura de faliment in care se afla divizia nucleara americana Westinghouse Electric. Toshiba risca totodata sa fie delistata de la bursa din Tokyo.Reuters a relatat marti ca Western Digital si fondul de investitii KKR au depus din nou o oferta de preluare a diviziei de cipuri a Toshiba.