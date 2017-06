Google va fi în atenţia UE ani de zile dupa amenda record de 2,4 miliarde de euro - analiza Reuters

De asemenea, decizia Comisiei Europene pune la dispozitia companiilor concurente ale Google dovezi necesare in procesele prin care vor sa dovedeasca ca operatorul celui mai utilizat motor de cautare din lume le-a afectat afacerile.Deocamdata, investitorii in actiuni Alphabet, compania mama a Google, au ignorat impactul deciziei UE asupra companiei.Pretul actiunilor Alphabet s-a dublat in ultimii doi ani, perioada in care autoritatile europene au intensificat investigatiile impotriva Google, fiind apropiat de cel al titlurilor Apple, cea mai valoroasa companie din lume, cu o capitalizare de 660 de miliarde de dolari.Principala problema a Google nu este amenda impusa de Comisia Europeana pentru practicile anti-concurentiale ci felul in care i-a cerut sa rezolve problema, ceea ce inseamna ca nu o va putea face doar prin niste masuri tehnice.De fapt, Comisia obliga Google sa demonstreze ca rivalii sai vor obtine un acces substantial in afacerile sale.Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager a declarat ca Google va fi monitorizata ani de zile, pentru a o impiedica sa faca noi abuzuri.¬Simplul fapt ca Google va fi supravegheata ii va limita optiunile in viitor¬, a spus Matti Littunen, analist in domeniul mediei digitale si publicitatii online la Enders Analysis in Londra.O decizie din 2004 a UE potrivit careia Microsoft a abuzat de pozitia dominanta pe piata Windows si alte piete a limitat, in deceniul care a urmat, initiativele companiei de a se extinde mai rapid pe piete emergente cum sunt publicitatea online, deschizand calea pentru cresterea Google.Acuzatiile impotriva Google scot in evidenta cunostintele limitate ale autoritatilor de reglementare despre tehnologiile moderne si complexitatea lor, a spus Mark Patterson, profesor la Universitatea de drept Fordham."Decizia arata dificultatea de a reglementa firmele de Internet bazate pe algoritmi. De obicei masurile antitrust cer companiilor care au incalcat legislatia sa renunte la anumite comportamente sau, mai rar, sa ia anumite masuri. Aceasta decizie doar cere Google sa aplice un tratament egal, nu si cum sa o faca¬, a aratat Patterson.Decizia UE este un avertisment pentru alte doua investigatii europene privind sistemul de operare Android si sistemul de publicitate AdSense, a spus Richard Windsor, analist independent in domeniul financiar care urmareste concurenta dintre companiile mari de Internet si dispozitive mobile, intre care Google.¬Daca UE va spune ca Google nu mai poate oferi magazinul Google Play ca functie default pe telefoanele cu sistemul Android, acest fapt va deschide piata pentru alti producatori de telefoane sa includa softuri si servicii proprii ¬, a aratat Windsor.