Kaspersky Lab vrea cu orice pret sa-si mentina contractele cu guvernul SUA, compania declarandu-se dornica de a da americanilor acces la codul sursa

Evgheni Kaspersky spune ca este pregatit sa dezvaluie codul sursa daca i se va cere si ca, daca i se va solicita sa vina sa fie audiat in SUA, va veni negresit. Kaspersky vrea cu orice pret sa cotracareze initiativa legislativa a unei comisii din Senatul SUA care vrea ca in viitor Kasperky Lab sa nu mai poata obtine contracte cu institutii guvernamentale din SUA. Comitetul senatorial care a propus interdictiile motiveaza prin faptul ca ar exista legaturi intre companie si autoritatile de la Moscova.De ani de zile se vorbeste despre aceste legaturi, insa nu au existat dovezi clare ca grupul Kaspersky Lab ar fi spionat pentru Moscova. Teama autoritatilor este legata si de viitor, cel mai negru scenariu fiind daca relatiile SUA-Rusia ar ajunge intr-un punct critic, iar Kaspersky ar fi fortata sa instaleze backdoor-uri prin care sa spioneze activitatile clientilor din SUA.Evgheni Kaspersky a negat vehement orice legaturi si spune ca unele guverne i-au cerut sa dezvolte si unelte ofensive, nu doar defensive, insa nici nu a avrut sa auda de asa ceva. Fondatorul a mai spus ca este dispus sa investeasca si in cercetare in SUA, daca acest lucru ar ajuta.Kaspersky Lab are 3.500 de angajati in lume, dintre care 1.000 sunt ingineri software (majoritatea in Rusia). Compania are mici birouri R&D in SUA, China, Japonia si (foarte recent) Irlanda. Exista si echipa de experti de securitate, condusa de Costin Raiu si formata din 50 de oameni. Europa este zona cu cea mai mare pondere in business: o treime, SUA contribuie cu un sfert, iar Rusia, cu 12%.Surse: Engadget, The Rigester