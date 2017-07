Samsung promite investitii de peste 18 miliarde dolari in productia de procesoare in Coreea de Sud. Planul ar putea duce la crearea a peste 400.000 de locuri de munca

Preturile procesoarelor pentru electronice au crescut fiindca este cerere tot mai mare intr-o piata in care vanzarile de smartphone-uri ating noi recorduri an de an. Preturile sunt tinute sus de faptul ca in prezent capacitatea de productie nu face fata cererii extrem de mari, insa este de asteptat ca lucrurile sa se egalizeze in 2018.Samsung a anuntat investitii si in SUA, dar si in China, insa este presata in tara de origine, Coreea de Sud, unde cativa manageri sunt cercetati in scandalul de coruptie care a dus si la demiterea presedintelui tarii.Samsung are 40% din piata mondiala a procesoarelor, iar trimestrul trecut a avut cel mai mare profit din ultimii trei ani.Jay Y. Lee, presedintele Samsung Group, este acuzat ca a dat mita fostului sef de stat Park Geun-hye si imaginea companiei a avut de suferit.