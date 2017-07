Samsung Romania a lansat DeX, dispozitivul care cu ajutorul Galaxy S8 se conecteaza la monitor si tastatura, interfata schimbandu-se intr-una similara cu Windows

Pentru utilizare, smartphone-ul Samsung trebuie introdus in statia DeX, care conecteaza telefonul la un monitor compatibil HDMI si trebuie conectata orice tastaura si mouse compatibile cu sistemele Bluetooth, USB sau RF.Prin andocarea noul Galaxy S8 in statia DEX, interfata Android mobila se transforma intr-o interfata de tip desktop, oferind acces la suita Office, de exemplu, pentru cei care au de completat o raportare.Colaborarile principale cu Microsoft si Adobe asigura compatibilitatea Samsung DeX cu Microsoft Office si aplicatii mobile Adobe, precum Adobe Acrobat Reader si Lightroom Mobile, permitand o functionalitate asemanatoare desktop-ului si o interfata de utilizator indisponibila pana in momentul prezent pe un dispozitiv mobil.