Atacul cibernetic Petya ar putea aduce pagube de peste 100 milioane lire companiei care produce Durex, Nurofen si Strepsils

Reckitt Benckiser spune ca atacul din 27 iunie i-a afectat operatiunile, atat la partea de productie, cat si la distributie. Unele fabrici nu si-au revenit complet nici acum si o parte dintre produse nu au fost livrate conform planurilor din cauza problemelor cu computerele.Pentru intreg anul compania estimeaza vanzari cu 2% mai mari, in loc de 3% cum era inainte de atac, iar la totalul de 10 miliarde de lire asta inseamna cam 100 milioane. Reckitt Benckiser are operatiuni in 60 de tari si un total de 37.000 de angajati.Atacul Petya a afectat cele mai multe companii in Ucraina, dar in lume au fost afectate multe firme mari, inclusiv gigantul de transport marfuri Maersk, compania de publicitate WPP si gigantul de curierat FedEx.Incepand din 26 iunie 2017, utilizatori si companii din intreaga lume, dar mai cu seama Ucraina, au fost afectati de un nou virus de tip ransomware denumit Petya, cunoscut de asemenea si ca Petrwrap si care pare sa reprezinte o forma modificata a unei variante cunoscute inca din anul 2016.Atacul a dovedit inca o data ca amenintari informatice aparent inofensive pot avea consecinte grave. De exemplu gigantul de shipping Maersk a fost nevoit sa redirectioneze navele pe rute alternative fiindca nu a putut descarca la punctele programate din cauza computerelor care nu mai functionau.Surse: The Guardian, Financial Times