Microsoft este pe cale sa renunte la cateva mii de angajati

Microsoft planuieste sa elimine mii de locuri de munca, majoritatea lor in afara Statelor Unite, a declarat pentru Reuters o sursa aproapiata subiectului. Compania are 121.000 de angajati in lume si nu a anuntat cu cat va reduce efectivele, insa CNBC scrie ca ar fi vorba de 3.000 de oameni, din care 75% in afara SUA.





Compania din Redmond se afla in plin proces de reorganizare a echipelor de vanzari si de marketing, urmand sa se concentreze mai mult pe partea de cloud unde vanzarile au crescut in special datorita platformei Azure.