Jawbone, companie cunoscuta pentru bratarile de fitness, a intrat in lichidare

Jawbone a primit sute de milioane de dolari in multiple runde de finantare in istoria sa, ani foarte buni fiind cei din perioada 2008-2011. Compania era cunoscuta pentru gama de bratari de fitness UP, insa in ultimii ani a avut probleme financiare si a pierdut teren in fata concurentei facuta de companii precum Fitbit si Xiaomi.Bratarile UP au avut si probleme de calitate, iar vanzarile au fost sub obiectivele stabilite la lansare. Sefii companiei au cautat si un cumparator, sperand sa se inteleaga cu liderul pietei wearables Fitbit, insa nu au ajuns la un acord de pret, iar Fitbit a cumparat Pebble si Vector Watch.Unul dintre cei care au fondat compania, Hosain Rahman, a fondat o companiie numita Jawbone Health Hub care se va axa pe dispozitive pentru sectorul medical, nu pe cel al consumatorilor persoane fizice.Sursa: Financial Times