Guvernul american interzice agentiilor federale sa mai cumpere softuri de la Kaspersky, suspectat de legaturi cu serviciile secrete rusesti

Biroul insarcinat cu achizitiile guvernului federal american (GSA) a precizat ca a retras Kaspersky Labs de pe lista vanzatorilor agreati.Acesta decizie a venit in urma unui avertisment al serviciilor americane de informatii legate de folosirea softurilor Kaspersky.Acestia si-au exprimat ingrijorarea fata de legaturile Kaspersky Labs cu armata si cu serviciile secrete rusesti, in cadrul unei audieri care a avut loc in mai in Congres, fara a putea insa sa precizeze aceste acuzatii.Kaspersky Labs a negat orice implicare a autoritatilor rusesti, acuzand o decizie "fara dovezi concrete care sa sprijine aceste false alegatii".Potrivit unei anchete a Bloomberg News publicata in aceasta saptamana, emailuri interne ale companiei arata ca Kaspersky a intretinut relatii stranse cu FSB, fostul KGB.Kaspersky Labs a susatinut insa ca aceste mailuri au fost "prost interpretate sau manipulate", recunoscand insa o cooperare "de maniera regulata cu autoritatile, celelalte companii de securitate cibernetica si victimele criminalitatii cibernetice".