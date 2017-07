[P] Ce aduce nou Bitdefender 2018: protectie dubla contra ransomware, stop tentativelor de spionaj

Material sustinut de Bitdefender

Producatorul global de solutii de securitate IT Bitdefender a lansat Bitdefender 2018, linia de produse destinate familiilor, capabila sa identifice si sa blocheze amenintarile ransomware printr-o tehnologie noua care recunoaste tiparele de atac si impiedica blocarea datelor.

Ransomware, amenintare care blocheaza accesul la datele utilizatorilor si apoi cere recompensa, a facut sute de mii de victime in 2017, cele mai agresive versiuni fiind WannaCry si GoldenEye. Pagubele cauzate de ransomware in primele sase luni depasesc zece miliarde de dolari. Mai mult, incasarile din ransomware au adus anul trecut dezvoltatorilor si gruparilor infractionale din spatele acestora peste un miliard de dolari, bani primiti direct de la victimele care au cedat santajului.

Scut contra spionajului in propria locuinta

Circa 46% dintre romani se arata ingrijorati ca un eventual atacator ar putea prelua oricand controlul dispozitivelor pe care le folosesc zilnic, ceea ce ii expune la furt de date personale, spionaj si invadarea vietii private.

Bitdefender 2018 va extinde pe dispozitive iPhone/iPad si Mac modulul de Asistenta Parentala, prin care parintii pot monitoriza activitatea copiilor pe internet si, in plus, pot sti locul in care se afla. Mai nou, printr-o simpla atingere a ecranului in aplicatia iOS sau Android, copiii vor putea si sa anunte parintele ca au ajuns in siguranta la destinatie, de fiecare data cand pleaca de acasa. Modulul de Asistenta Parentala blocheaza continutul neadecvat, restrictioneaza navigarea, aplicatia Facebook, jocurile online si toate celelalte activitati ce se pot desfasura pe internet intre anumite ore si notifica parintele atunci cand copilul incearca sa nu ii respecte regulile.





Tehnologia Advanced Threat Defense identifica trasaturile si comportamentul specifice atacurilor ransomware si imbunatateste performanta detectiei de cod periculos. Un al doilea strat de protectie impiedica atacatorii sa cripteze date personale stocate in fisiere populare, precum My Documents, My Pictures, My Videos, astfel ca documentele cele mai de pret vor fi mereu in siguranta. Protectia Time Machine, destinata terminalelor Mac, permite utilizatorilor sa-si recupereze datele din copiile de siguranta si opreste hackerii sa le acceseze.Un studiu realizat de Bitdefender arata ca 52% dintre utilizatorii de internet din Romania ar plati pentru a-si recupera datele personale de pe terminalul blocat, daca ar fi victime ale clasei de virusi ransomware. Suma medie pe care ar fi dispusi sa o achite este de 550 de lei."Explozia amenintarilor ransomware WannaCry si GoldenEye a adus securitatea cibernetica pe prima pagina a ziarelor si a crescut gradul de constientizare asupra pericolelor de pe internet. Utilizatorii asteapta acum mai mult ca niciodata de la solutiile de securitate pe care le folosesc sa le protejeze datele de amenintari informatice. Bitdefender 2018 este, din nou, cu un pas in fata atacatorilor si dubleaza protectia contra ransomware", spune Ciprian Istrate, vicepresedinte solutii pentru piata rezidentiala la Bitdefender.Functionalitatea Webcam Protection din Bitdefender Total Security 2018 notifica utilizatorii de fiecare data cand o aplicatie neautorizata incearca sa acceseze camera web. Atacatorii pot controla cu usurinta dispozitivele folosite frecvent fara stiinta proprietarilor de drept, pot accesa reteaua de acasa si se pot folosi de acestea pentru a avea acces la tot ce se intampla in locuinta si la informatii dintre cele mai personale. Unul din sapte minori are simultan telefon si calculator, iar timpul petrecut pe aceste dispozitive urca de la trei ore la varsta de cinci ani, pana la aproape cinci ore in adolescenta, arata datele interne ale Bitdefender. Mai grav, unul din trei vizitatori ai site-urilor cu continut pornografic este minor.

Noul Firewall le permite utilizatorilor sa beneficieze mai usor de aceasta functionalitate importanta. Account Privacy pentru iOS si Android va verifica daca vreunul dintre e-mail-uri a fost sustras si ar putea fi folosit apoi pentru atacuri tintite sau santaj.