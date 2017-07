Uber cedeaza gigantului rus Yandex controlul operatiunilor din Rusia si alte cinci tari ex-sovietice

Noua companie este evaluata la 3,7 miliarde dolari si va fi condusa de seful Yandex taxi, Tigran Khudaverdyan. Yandex, supranumita Google-ul rusesc, va investi 100 milioane dolari in compania care va opera in 127 de orase din cele sase tari.Uber a intrat in Rusia in 2014 si nu a reusit sa se impuna fiindca a avut un concurent extrem de puternic, Yandex Taxi care avea de partea sa si propria aplicatie de harti, Yandex Maps. Uber va investi 225 milioane dolari in compania nou-formata.Uber spune ca a investit in total 170 milioane dolari in trei ani in Rusia, Azerbaijan, Belarus si Kazakhstan, fiind prezenta in 21 de orase.Yandex a lansat in 1997 motorul de cautare si in 2011 serviciul de taxi.Sursa: BBC