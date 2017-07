Conflict deschis intre muzicieni si YouTube

Odata cu disparitia treptata a castigurilor provenite din vanzarea CD-urilor, industria muzicala si-a pus sperantele pentru viitor in aplicatiile de redare online a cantecelor, noteaza The Washington Post Numele companiei care detine astazi majoritatea cantecelor redate online, cu un procentaj de 25%, mult mai mare decat al concurentei, nu este insa al niciunei companii specializate in acest domeniu (Spotify, Amazon, Apple, Pandora), ci YouTube, site-ul cunoscut in special pentru videourile virale.In momentul de fata, YouTube duce o lupta cu producatorii de muzica din cauza pretului platit pentru a le difuza piesele. Casele de productie acuza YouTube pentru utilizarea unei portite legale cu ajutorul careia platesc mai putin decat orice alta companie pentru a difuza cantece.