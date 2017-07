Un atac cibernetic de o severitate extrema ar putea provoca pierderi economice de peste 120 miliarde dolari - studiu

Tot mai des auzim de atacuri cibernetice de proportii care reusesc sa afecteze activitatea unor companii, iar acum studiul Lloyd’s of London si Cyence arata ca un atac cibernetic care ar pune la pamant activitatea unui mare furnizor de servicii de cloud-computing poate, in functie de gravitate, sa produca pagube economice cuprinse intre 15 si 121 miliarde dolari, o medie fiind in jurul a 53 miliarde dolari.Un al doilea scenariu luat in calcul este un atac asupra unui sistem de operare care ruleaza pe computerele unui mare numar de companii. Un astfel de atac ar putea produce in cel mai grav scenariu pagube de peste 28 miliarde dolari.Costurile economice sunt foarte mari pentru companii daca atacul este grav fiindca este intrerupta un timp activitatea, apar costuri cu repararea sistemelor afectate, dar si cu compensarea clientilor care au de suferit.Consecintele pot fi atat de grave in cazul unui atac cibernetic sever, incat le putem compara cu cele de pe urma unui dezastru natural, spun realizatorii studiului care adauga ca este foarte complicat sa se incheie asigurari acoperitoare pentru astfel de incidente ale caror urmari cu greu pot fi prevazute.Surse: Financial Times, Reuters