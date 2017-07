Doua dintre cele mai mari site-uri de comert ilegal de pe "DarkWeb" au fost anihilate dupa o operatiune de proportii la care a contribuit si Bitdefender

Pe AlphaBay se realizau zilnic tranzactii in valoare de 600.000 - 800.000 de dolari, ceea ce inseamna ca site-ul este de doua ori mai mare decat cunoscutul Silk Road, inchis in 2013.Operatiunea globala condusa de Biroul Federal de Investigatii (FBI), DEA (Agentia Americana de Combatere a Traficului de Droguri) si Politia Nationala Olandeza, alaturi de Europol, cu sprijinul Bitdefender, a anihilat infrastructura clandestina unde se comercializau peste 350.000 de bunuri si marfuri ilegale, inclusiv arme de foc, droguri si amenintari informaticeAlphaBay si Hansa sunt prima si a treia cele mai mari piete din DarkWeb la nivel global, cu vanzari de peste un miliard de dolariArestarea celor trei administratori si destructurarea gruparilor este o lovitura dura data criminalitatii informatice si una dintre cele mai complexe operatiuni transfrontaliere din ultimii ani.Producatorul de securitate cibernetica Bitdefender a anuntat ca, in urma colaborarii cu Europol, Biroul Federal de Investigatii si Departamentul de Justitie din SUA, au fost anihilate AlphaBay si Hansa, doua dintre cele mai mari piete de bunuri si servicii interzise.Echipele Bitdefender au lucrat indeaproape cu organele de cercetare penala si au oferit asistenta in procesul de acumulare si colectare a probelor.Cele doua platforme comerciale din Dark Web, pagini de internet ascunse motoarelor de cautare traditionale, furnizau catre sute de mii de clienti bunuri si servicii folosite in scop infractional - arme de foc, droguri si amenintari informatice.Fondatorul AlphaBay, un cetatean canadian, a fost localizat si arestat de autoritati pe 5 iulie 2017, in Thailanda, unde traia o viata luxurianta, iar de la fata locului s-au confiscat milioane de dolari. Simultan, mai multe servere au fost ridicate din Canada si Olanda.In cazul Hansa, cei doi administratori ai retelei au fost arestati in Germania si mai multe servere au ajuns la autoritati dupa perchezitiile efectuate in Olanda, Lituania si Germania. Platforma comerciala si-a incetat definitiv activitatea incepand cu 20 iulie. Circa 10.000 de adrese ale clientilor Hansa au fost predate catre Europol.AlphaBay, cea mai mare platforma comerciala din Dark Web, vindea produse de la peste 40.000 de comercianti si era folosita de catre 200.000 de utilizatori. AlphaBay punea la dispozitia clientilor 250.000 de oferte de vanzare pentru droguri si substante toxice si 100.000 de anunturi la acte de idenditate furate sau false, bunuri contrafacute, arme de foc, unelte folosite in atacuri informatice si alte servicii frauduloase. Valoarea totala a tranzactiilor derulate prin AlphaBay este de un miliard de dolari, conform estimarilor autoritatilor.Hansa era al treilea cel mai mare marketplace din Dark Web, cu rulaje similare de droguri ilegale si produse interzise. Cele doua retele au facut mii de victime la nivel mondial si au functionat intr-un cadru anonim care a testat pe deplin abilitatea autoritatilor de a aduce vinovatii in fata justitiei.Un volum impresionant de informatii ajuns pe mana autoritatilor va conduce la deschiderea a sute de noi anchete in Europa.