Germania: O firma din doua a fost victima unor atacuri cibernetice in ultimii doi ani

O serie de atacuri cibernetice care au avut loc in ultima perioada a tinut prima pagina a ziarelor, cum este cazul WannaCry in mai sau a virusului "NotPetya" care a oprit productia pentru mai multe companii timp de o saptamana.53% dintre companiile din Germania au fost victimele spionajului industrial, ale sabotajului sau furtunului de date, in ultimii doi ani, arata Bitkom, in crestere fata de 51% in 2015.Daunele provocate au crescut cu 8% la circa 55 de miliarde de euro anual, arata studiul efectuat asupra a 1.069 de manageri si directori de securitate.Arne Schoenbohm, presedintele agentiei federale insarcinate cu securitatea cibernetica, BSI, afirma ca marile companii si in special cele care opereaza cu infrastructuri critice sunt in general bine pregatite pentru astfel de atacuri, dar companiile mici si medii nu iau in general in serios astfel de amenintari.62% dintre companiile care au fost victima unor atacuri au descoperit ca in spatele acestor actiuni se afla fosti sau actuali angajati.Agentii straine de informatii au fost identificate ca fiind in spatele acestor atacuri pentru 3% dintre cazuri.