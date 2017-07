Curtea de Conturi plateste peste 1 milion de euro pentru computere de la Sysdom Proiecte, implicata in sistemul antiplagiat

In anuntul de participare la licitatie, lansat in luna mai, Curtea de Conturi mentiona ca doreste sa incheie un acord-cadru pe 12 luni, cu o valoare estimata intre 560.000 de lei si 5,6 milioane lei, fara TVA, pentru achizitionarea a cel mult 1.000 de computere personale, dar nu mai putin de 100 de unitati, potrivit site-ului e-licitatie.ro.Totodata, un contract subsecvent ar fi putut viza maximum 600 de bucati, dar cu o valoare de pana la 1,44 milioane de lei.Contractul a fost atribuit la 18 iulie companiei Sysdom Proiecte, dupa ce a primit cinci oferte eligibile in cadrul licitatiei.In final, valoarea contractului s-a ridicat la circa 4,88 milioane lei, fara TVA (5,8 milioane lei cu TVA), sub plafonul maximal initial.Compania care a castigat licitatia a facut parte, in urma cu trei ani, din consortiul de firme care a adjudecat un contract de aproape 12,5 milioane de lei (fara TVA) de la Ministerul Educatiei , pentru realizarea unui sistem informatic care permite verificari antiplagiat.Infiintata in anul 2007, Sysdom Proiecte a inregistrat anul trecut afaceri de 10,12 milioane de lei si un profit de putin peste 58.000 lei, potrivit datelor transmise la Ministerul Finantelor, avand 7 angajati.