Inteligenta artificiala a devenit subiect de cearta intre Elon Musk si Mark Zuckerberg - De la "iresponsabilitate" la "o viziune limitata"

I think you need some very strong arguments in a well written blog piece to win over the (myself included) skeptics. — Lars Osborne (@lars_0) July 25, 2017

Sunt doua opinii opuse privind inteligenta artificiala (AI) si evolutia ei. Unii spun ca lucrurile pozitive vor fi net mai multe decat dezavantajele, in timp ce altii spun ca ne distrugem cu mana noastra si ca aceste programe vor prelua controlul. O contradictie intre doi dintre cei mai cunoscuti oameni din tehnologie arata ca ambele tabere sunt bine reprezentate.Elon Musk a spus de mai multe ori in ultimii trei ani ca inteligenta artificiala devine cea mai mare amenintare pentru existenta umanitatii si ca riscam sa devenim irelevanti in fata "masinilor". Cel mai recent avertisment a venit de la Musk pe 17 iulie.Mark Zuckerberg i-a dat o replica lui Musk intr-un live pe Facebook in curtea casei sale din Palo Alto. Musk spune ca este foarte optimist si ca lumea va deveni mai buna datorita AI. El a adaugat ca sunt o multime de sceptici care vin cu scenarii catastrofice si i-a catalogat pe acestia ca fiind negativisti si iresponsabili.Elon Musk i-a dat apoi pe Twitter replica lui Zuckerberg: "Am vorbit cu Mark despre asta, cred ca are o viziune limitata asupra subiectului".Sursa: CNBC