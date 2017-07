Adobe va renunta in 2020 la plugin-ul Flash Player

Flash Player a fost lansat in 1996 si este din 2005 in portofoliul Adobe, plugin-ul permitand sa fie vizionat continut video si sa fie jucate jocuri pe diverse browsere. Popularitatea Adobe a scazut puternic in ultimii ani mai ales ca s-a demonstrat ca are vulnerabilitati ce pot fi usor exploatate. In plus, au aparut standarde noi, cu functionalitate mai buna.Acum sapte ani Steve Jobs a criticat aspru Flash Player, spunand ca soft-ul are mai probleme tehnice si ca nu il va permite pe iPhone.Popularitatea Flash Player a scazut puternic si, daca in 2014 patru din cinci utilizatori de Chrome pe desktop se foloseau de el, acum ponderea este de mai putin de o cincime.Govind Balakrishnan, vicepresedinte dezvoltare produs la Adobe, a explicat faptul ca era timpul ca Flash sa fie scos de pe piata fiindca alte tehnologii, precum HTML5, au ajuns la maturitate. "Putine tehnologii au avut impact atat de profund si de puternic asupra internet-ului", spune el.Sursa: Guardian