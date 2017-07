Foxconn anunta o investitie gigantica in SUA. Trump profita si isi aroga meritul

Nu se stie cand va incepe constructia uriasei uzine de panouri LCD si nici cand va incepe productia, dar se stie ca statul Wisconsin va acorda subventii de 3 miliarde dolari in acest proiect.Lucrarile de constructie vor dura patru ani si vor crea 10.000 de locuri de munca. La fabrica, una dintre cele mai mari din SUA, vor lucra initial 3.000 de oameni, planurile fiind sa se ajunga la 13.000. Salariul mediu anual va fi de 53.900 dolari+beneficii.Guvernatorul din Wisconsin poate considera anuntul ca fiind o victorie politica, dat fiind ca se vor crea multe locuri de munca. Problema tine insa de obtinerea aprobarii pentru subventiile de 3 miliarde dolari, suma de 50 de ori mai mare decat orice proiect aprobat pana acum in stat.Presedintele Donald Trump, care si-a construit campania pe ideea crearii de locuri de munca in SUA, a profitat de anuntat si a catalogat investitia ca fiind incredibila si spune ca daca el nu ar fi fost ales, seful Foxconn sigur nu ar fi decis sa investeasca 10 miliarde dolari.Foxconn produce Apple iPhone si alte electronice de top, avand peste 700.000 de angajati in China si venituri de 135 miliarde dolari in 2016.