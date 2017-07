Rusia s-a folosit de conturi false de Facebook pentru a incerca sa-i spioneze pe apropiatii presedintelui Macron in campania electorala - Reuters

Sursele spun ca au fost create peste 20 de conturi false de Facebook pentru a supraveghea ce posteaza apropiatii lui Macron care in luna mai a castigat, spre surpriza multora, alegerile prezidentiale din Franta.Campania de spionaj a constat si in faptul ca agenti secreti rusi au incercat sa se imprieteneasca pe Facebook cu diversi asociati ai lui Macron pentru a smulge informatii de la ei.Facebook a confirmat ca imediat inainte de alegeri a crescut puternic numarul de conturi false create in Franta, dar compania spune ca le-a dezactivat datorita soft-urilor automate, dar si cu ajutorul operatorilor umani.Rusia a negat in repetate randuri ca s-ar fi amestecat in vreun fel in campania electorala din Franta. Reuters cita surse din cadrul agentiilor secrete americane care spuneau ca rusii s-au implicat, insa aceste surse au adaugat ca nu au dovezi convingatoare.La final de aprilie compania de securitate informatica Trend Micro scria intr-un raport ca miscarea candidatului centrist la prezidentiale,Emmanuel Macron, a fost tinta unei tentative de phishing, in martie, posibil din partea unei grupari rusesti.Potrivit Trend Micro, gruparea de hackeri rusi Pawn Storm, cunoscuta si ca Fancy Bears, Tsar Team sau APT28, si acuzata deja ca a atacat Partidul Democrat in perioada campaniei electorale din SUA, ar fi responsabila de aceasta tentativa.