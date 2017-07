Facebook a avut venituri record de peste 9 miliarde dolari. Numarul de angajati a trecut de 20.000

Intre aprilie si iunie veniturile au fost de 9,3 miliarde dolari, fata de 6,4 miliarde dolari in Q2 2016. Profitul net a urcat de la 2,2 miliarde dolari, la 3,9 miliarde dolari, iar numarul de angajati a crescut cu 43% intr-un an, pana la 20.658. Numarul de utilizatori care intra cel putin o data pe zi a ajuns la 1,32 miliarde, cu 17% mai mult decat acum un an.Publicitatea pe mobil; a ajuns sa reprezinte 87% din totalul veniturilor din publicitate ale companiei, fata de 84% acum un an. Veniturile din publicitatea au crescut datorita unei mai eficiente monetizari a clipurilor video pe News Feed si datorita cresterii popularitatii InstagramFacebook se apropie de o capitalizare record 500 miliarde dolari datorita rezultatelor excelente, intrand intr-un club select din tehnologie alaturi de Apple, Google, Microsoft si Amazon.WhatsApp a ajuns la 1,3 miliarde useri, iar Instagram, la 1,2 miliarde. eMarketer estimeaza ca veniturile din publicitate ale Facebook vor depasi 36 miliarde dolari pe intregul an.Este prima oara cand veniturile trimestriale trec de 9 miliarde dolari, recordul pana acum fiind de 8,8 mld dolari in ultimul trimestru din 2016. Veniturile retelei au crescut constant in ultimii ani: spre exemplu in Q4 2011 au fost de 1,13 mld dolari, in Q3 2014 s-a depasit in premiera nivelul de 3 mld dolari, iar in Q4 2015 s-a trecut de 5 mld dolari.