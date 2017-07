Seful Amazon a fost doar cateva ore cel mai bogat om din lume. Bill Gates a preluat din nou primul loc dupa ce actiunile Amazon s-au depreciat

Actiunile Amazon au scazut cu aproximativ 3% dupa ce, joi dupa-amiaza, grupul a anuntat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului. Astfel, averea lui Bezos a scazut de la 90,9 miliarde de de dolari la 89,8 miliarde de dolari.Bill Gates, care are o avere de 90,8 miliarde de dolari, se afla din nou pe primul loc.Joi dimineata, actiunile companiei au ajuns la un nivel record, dar s-au depreciat dupa ce Amazon a anuntat un venit net de 197 de milioane de dolari ¬ o scadere cu 77% fata de venitul de 857 de milioane de dolari din al doilea trimestru al anului trecut.De asemenea, Amazon a estimat ca, in trimestrul in curs, fie va inregistra pierderi ale venitului operational de pana la 400 de milioane de dolari, fie un castig de pana la 300 de milioane de dolari. Aceste cifre sunt mult sub estimarile anterioare de venit, de 900 de milioane de dolari.Jeff Bezos este al saselea nume care ajunge pe primul loc in clasamentul celor mai bogati oameni din lume in ultimii 30 de ani. Bill Gates fost cel mai avut om din lume in ultimii patru ani.