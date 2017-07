Apple nu va mai vinde doua modele mai vechi de iPod: Nano si Shuffle

Nano si Shuffle au primit noi culori in gama acum doi ani, insa designul nu s-a mai schimbat din 2012 pentru Nano si din 2010 pentru Shuffle. Ambele modele au aparut pe piata in 2005, Shuffle fiind singurul iPod fara ecran, iar Nano inlocuind iPod Mini. La lansare pe Shuffle puteau fi puse 500 de melodii.Primul iPod a aparut in 2001 si,. chiar daca nu era primul player digital de muzica, a avut succes urias datorita designului, datorita marketingului Apple si datorita intelegerilor semnate cu casele de discuri.Apple a vandut peste 400 de milioane de iPod-uri.Sursa: Bloomberg