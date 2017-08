Moneda virtuala Bitcoin a depasit nivelul record de 4.000 de dolari

Sambata moneda a atins 4.009 dolari/unitate, iar maximul a fost atins duminica: 4.225 dolari, arata datele Coindesk. In momentul publicarii acestui articol un Bitcoin valoreaza in jurul a 4.050 dolari.Moneda Bitcoin a atins in luna mai pragul record de 1.400 de dolari, iar in 20 iulie valoarea a depasit 2.800 dolari, pe 5 august fiind depasit pragul de 3.000 de dolari.Valoarea Bitcoin a crescut in august cu 43% dupa ce la inceputul lunii din sistem s-a desprins o noua moneda, in urma unor neintelegeri pe tema viitorului cripto-monedei si a modului in care ar trebui sa se procedeze cu cresterea vitezei si volumului tranzactiilor si cu faptul ca cererea tot mai mare de moneda virtuala este franata de limitele tehnologiei.Succesul Bitcoin este in directa legatura cu cresterea gradului de adoptare a monedei de catre diverse companii, tot mai multi avand incredere in controversata moneda virtuala care a fost criticata de multa lume.