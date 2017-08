Inginerul de la Google care a publicat nota despre diversitate in IT ce a starnit uriase controverse in SUA spune pentru CNN ca, daca ar fi sa o rescrie, ar pastra ideile principale

Textul lui Damore a starnit dezbateri aprinse, mai ales fiindca sustine ca aptitudinile naturale ale barbatilor ii conduc sa devina programatori, in conditiile in care femeile sunt mai inclinate "spre sentimente si estetica mai degraba decat spre idei".Intr-un interviu pentru CNN, Damore spune ca presa a interpretat in mod gresit cele spuse de el si ca a fost dat afara de Google dupa ce compania a fost presata din toate partile sa renunte la el.El a spus ca in general femeile sunt mai putin interesate de a lucra in domeniul IT si ca de acest lucru trebuie sa se tina cont cand sunt gandite strategiile de diversitate. Inginerul mai spune ca sunt extrem de multi oameni in Silicon Valley care au opinii similare sau mult mai dure, insa nu au curajul sa iasa si sa le exprime.Intrebat daca sustine miscarea de extrema dreapta "Alt-right" ai caror reprezentanti au emis in ultimele zile opinii in aparea lui, Damore a spus ca nu sustine miscarea. "Doar fiindca cineva ma sprijina nu inseamna ca sentimentul este reciproc".El spune ca diferentele dintre barbati si femei cand este vorba de prezenta in IT nu tin doar de biologie, dar adauga ca si factorul biologic are importanta si trebuie sa se tina cont de el.In interviul acordat CNN Damore spune ca la Google lucreaza femei de o valoare profesionala exceptionala. Intrebat de ce crede ca ponderea femeilor in tehnologie este atat de scazuta, Damore a spus ca unele femei pur si simplu nu erau lasate de familie sa aiba o cariera de succes, dar si ca ponderea mare a barbatilor se explica si prin faptul ca job-urile din IT sunt foarte bine platite astfel ca au intrat in domeniu si oameni carora nu le place meseria, dar le convn salariile.In nota interna de 3.000 de cuvinte, Damore sustinea ca "alegerile si capacitatile barbatilor si femeilor provin, in mare parte, din cauze biologice si aceste diferente pot explica de ce nu exista o reprezentare egala a femeilor in tech si (in pozitii de) leadership".Aptitudinile naturale ale barbatilor ii conduc sa devina programatori, in conditiile in care femeile sunt mai inclinate "spre sentimente si estetica mai degraba decat spre idei", ceea ce le face sa opteze spre cariere "in social sau artistic".