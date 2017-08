Doua companii chineze intra in clubul gigantilor IT ce valoreaza peste 400 miliarde dolari

Tencent si Alibaba domina internetul chinez impreuna cu Baidu, motorul de cautare care insa nu a mai crescut atat de putermic in ultimul timp. Tencent detine WeChat, retea care avea 960 milioane de useri si va ajunge la un miliard, doar Facebook atingand o astfel de performanta. Alibaba este foarte puternica pe e-commerce, fiind celebra pentru evenimentul de shopping online Ziua Oamenilor Singuri.In prezent Apple are o capitalizare de peste 800 miliarde dolari, Amazon si Facebook au peste 450 mld dolari, iar Tencent a depasit la bursa de la Hong Kong pentru putin timp pragul de 400 mld dolari. La bursa de la New York capitalizarea Alibaba a ajuns la 415 miliarde dolari.Cei doi giganti chinezi au crescut intr-un spatiu puternic cenzurat si controlat, un spatiu unde Facebook este interzisa, iar Google a avut multe probleme. Insa cele doua mari companii au crescut si datorita pasiunii chinezilor pentru cumparaturile de pe telefonul mobil, intr-o tara cu 700 de milioane de "internauti".Alibaba si Tencent au facut o serie de achizitii in Asia si in alte regiuni. Tencent a cumparat producatorul de jocuri SuperCell, pentru 8,6 miliarde dolari, iar Alibaba a cumparat trei companii de comert online in Asia de Sud-Est si una de plati in India. Ambele au birouri de R&D in Silicon Valley.Alibaba Group s-a infiintat in 1999 ai are acum 50.000 de angajati. Tencent s-a infiintat in 1998 si are 38.000 de angajati.