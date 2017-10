Alibaba va investi 15 miliarde dolari in centre de cercetare in China, SUA, Rusia, Israel si Singapore

Academia tehnologica DAMO (Alibaba DAMO Academy) din cadrul Alibaba va deschide opt laboratoare de cercetare in China, Israel, Rusia, SUA si Singapre, urmand sa fie angajati in prima faza 100 de specialisti. Domeniile vizate sunt inteligenta artificiala, machine learning, quaunting computing si fintech.Alibaba vrea sa devina un gigant de comert electronic important la nivel global ca si Amazon si si-a propus sa ajunga sa aiba doua miliarde de clienti pe platformele sale.Ca si rivalii sai din SUA, Alibaba investeste masiv in inteligenta artificiala si tehnolgii conexe pentru a se folosi cat mai bine de cantitatile uriase de date pe care le colecteaza de la clienti.Compania a inceput sa investeasca in cercetare si in Europa si sa faca achizitii in Asia de Sud-Est pe partea de online shopping.Alibaba vrea sa cumpere si compania americana de transfer de bani Money Gram, dar nu a primit inca aprobarile, existand rezerve pe partea de securitate.nationala din partea autoritatilor americane.