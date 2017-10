Nvidia a dezvoltat o platforma de procesoare pentru masini 100% autonome. Primele teste vor fi facute in Germania in 2018

Sistemul dezvoltat de Nvidia permite controlarea unei masini 100% autonome, ceea ce inseamna nivelul 5 din 5 posibile de autonomie.Americanii spun insa ca la inceput tehnologia va fi testata in arii restrictionate si vor mai trece cativa ani pana cand va fi permisa pe drumurile publice, aici fiind o chestiune de reglementari si omologari.Noile procesoaare vor fi montate pe vehicule electrice din flota DHL, iar testele vor incepe in Germania, in a doua parte din 2018.Sistemul este gandit sa gestioneze 320 de trilioane de operatiuni pe secunda, enorm fata de cele 24 de trilioane de care sunt capabile actualele chip-uri Nvidia. Acum, pe masinile autonome de test sunt montate computere de mari dimensiuni, dar compania spune ca totul incape pe o placa de marimea unui permis de conducere la sistemul adus acum.Aceste sisteme extrem de puternice vor permite masinilor de test sa proceseze rapid cantitatile uriase de date colectate de senzori si va permite masinii sa se conduca fara vreo interventie umana.Nvidia concureaza cu companii precum Intel, NXP si Renesas la capitolul chip-uri pe automobile, dar investitiile si noutatile anuntate in 2016 si 2017 au dus la o crestere de sase ori a capitalizarii bursiere a Nvidia, pana la 110 miliarde dolari.Danny Shapiro, directorul diviziei auto de la Nvidia, spune ca exista 25 de clienti pentru noile procesoare si ca le vor folosi pentru a testa robot-taxi-uri, vehicule care se vor deplasa autonom pe rute atent alese.Pentru inceput procesoarele se vor gasi pe vehicule de transport marfa care circula in zone cu circuit inchis sau vehicule de curierat care vor circula pe benzi dedicate lor. Cel putin pentru inceput ideea nu este de a inlocui soferul, ci de a-l ajuta sa fie mai eficient si sa conduca mai in siguranta.Surse: Reuters si Financial Times