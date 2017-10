Mark Zuckerberg isi cere scuze pentru un video in care facea un tur virtual al Puerto Rico, stat grav afectat de uraganul Maria

Intr-un film de animatie de zece minute fondatorul Facebook face un tur virtual al insulei Puerto Rico alaturi de Rachel Franklin, sefa diviziei de social video a Facebook.Filmul este gandit sa anunte si sa promoveze parteneriatul incheiat de Facebook cu Crucea Rosie si cu asociatia NetHope pentru a ajuta la reconstruirea insulei lovite recent de cea mai puternica furtuna din ultimul secol. Evident ca Facebook vrea sa arate insa si ce pot face tehnologiile de VR in care compania a investit mult.Intentia Facebook a fost buna, dar modul in care este gandit video-ul i-a suparat pe multi. Cei doi sunt foarte incantati, bat palma, glumesc si lauda tehnologia de realitate virtuala, spunand ca se simt ca si cand ar fi acolo.La un moment dat Zuckerberg spune, pe fondul unei imagini din Puerto Rico: "Strada aceasta chiar este inundata", iar Franklin exclama la un moment dat: "Este o nebunie sa te simti ca si cand ai fi in mijlocul lucrurilor!".Pe internet au venit multe critici, Zuckerberg fiind acuzat de lipsa de compasiune. Altii l-au acuzat ca este total rupt de realitate, prezentand cu atata voiosie un clip despre un loc in care multi oameni nici macar nu au curent electric si nu vor avea mult timp de acum inainte din cauza furtunii.Zuckerberg si-a cerut scuze si a spus ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni. El a adaugat ca a vrut sa arate in ce mod poate realitatea virtuala sa ne faca sa aflam mai multe despre lucrurile grave care se intampla in jurul nostru.