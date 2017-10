[P] Daca vrei sa iti cumperi un laptop, mai asteapta un pic

De Black Friday, laptop-urile sunt printre cele mai cautate produse . Interesul este crescut pentru toate categoriile: laptop-urile office, cele pentru acasa, precum si cele de gaming. De asemenea, toate categoriile de preturi sunt la mare cautare.Daca ai setat deja un buget pentru urmatorul tau laptop, de Black Friday vei avea doua optiuni: fie sa economisesti niste bani, fie sa obtii specificatii mai bune pentru bugetul alocat.Noi ne-am gandit la cateva lucruri pe care sa le cauti la laptopurile ce vor intra in oferta de Black Friday. Primul dintre ele este echiparea cu un SSD. Zilele clasicului hard disk au trecut de foarte mult timp. Chiar daca nu vei avea la fel de mult spatiu, solutiile de stocare in cloud te pot ajuta. Insa cel mai mult te vor ajuta vitezele de citire si de scriere. Cu un SSD, vei deschide mult mai repede aplicatiile si jocurile favorite si vei exporta mult mai rapid fotografii si clipuri video.Al doilea lucru pe care trebuie sa il cauti la un laptop de Black Friday este un ecran bun. Indiferent de diagonala pe care o doresti, asigura-te ca rezolutia acestuia este cel putin satisfacatoare, iar unghiurile de vizualizare sunt bune. Echiparea cu functii tactile este optionala.Daca iti doresti un procesor mai bun, atunci ia in considerare laptopuri Black Friday echipate cu un cip grafic dedicat. Fie ca preferi NVIDIA, fie ca te afli in tabara AMD, oricare dintre cele doua variante vor aduce un plus de performanta in tot ceea ce faci. Si daca tot cumperi un laptop cu un ecran bun, ar fi pacat sa nu il ajuti cu un cip grafic dedicat.Nu in ultimul rand, asigura-te ca viitorul laptop va avea toata conectica neceara tie. Cel mai recent trend este trecerea pe standardul USB-C. Daca ai nevoie de multe adaptoare, atunci poate ca e cazul sa amani trecerea la acest port. In continuare, clasicul USB iti poate oferi viteza de transfer de care ai nevoie. Iar port-ul HDMI este in continuare foarte de incredere.Multe magazine vor incepe ofertele de Black Friday de la miezul noptii, asa ca documenteaza-te din timp asupra caracteristicilor pe care le doresti in urmatorul tau laptop si mult succes!