La anul vanzarile de PC-uri vor creste pentru prima oara dupa 2011, estimeaza Gartner

Gartner estimeaza ca in acest an livrarile de PC-uri vor scadea cu sapte milioane de unitati, insa in 2018 ar putea sa urce cu 0,8%.Practic piata PC-urilor a fost de 270 milioane unitati, se estimeaza ca va scadea spre 263 milioane in acest an, dar ca va urca la 265 milioane unitati in 2018. In 2011 livrarile au fost de 352 milioane unitati.Revirimentul este dat de faptul ca multe companii vor face achizitii, dar si de cererea in crestere de pe doua piete foarte mari: China si Rusia.Cei de la Gartner spun ca este o greseala sa credem ca PC-ul este in declin grav, mai ales ca multi folosesc desktop-ul sau laptopul pentru a scrie e-mailuri lungi, pentru a lucra la diverse prezentari si pentru a se uita la filme.Gartner estimeaza ca livrarile totale de dispozitive electronice (laptop, desktop, smartphone, smartwatch) vor creste cu 2% in 2018, la 2,35 miliarde unitati.