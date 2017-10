Jenna Pirog, coordonatoarea New York Times VR: Clipurile de realitate virtuala ii ajuta pe privitori sa aiba o imagine aproape completa asupra unui subiect. Aici se vede totul, clipurile sunt autentice, oneste

Tot mai multe publicatii mari investesc in productia de continut video in 360 de grade, exemple fiind The New York Times USA Today sau The Guardian . Unele ziare au lansat aplicatii separate de VR (virtual reality), altele integreaza filmele in aplicatia publicatiei.Continutul poate fi vizionat cu gadget-ul simplu Google Cardboard , cu mai noul Daydream sau cu ceva mai avansatu l Samsung Gear VR , in toate trebuind sa introduceti telefonul. Filmele pot fi vizionate in 360 de grade si direct pe smartphone, miscand telefonul pentru a vedea diverse zone ale imaginii.Producatoarea de film Jenna Pirog , coordonatoarea New York Times VR, a fost invitata la un cinematograf VR din Bucurest i unde au putut fi vizionate filme produse de ea pentru New York Times si unde a vorbit despre viitorul acestei tehnologii in presa.Pirog admite ca este greu sa-i convingi pe oameni sa urmareasca clipuri VR si spune ca nu orice subiect se preteaza la a filmat in 360 de grade, ci doar lucrurile dinamice "Privitorul trebuie sa se simta ca si cand ar fi acolo, in mijlocul actiunii. Mereu imi pun intrebarea, inainte de a decide daca un subiect merita facut in VR, ce ar aduce acest lucru in plus fata de fotografii sau fata de un video clasic".De exemplu, merita filmate in 360 de grade evenimente ce implica multimi mari de oameni, fiindca poti sa vezi cat de multa lume era acolo si poti simti "energia" degajata de prezenta lor, spune Pirog. "Si dezastrele naturale sunt un subiect, fiindca reporterul nu va alege ce sa arate, ci va afisa o imagine de ansamblu nealterata iar cei care vor vedea filmul pot sa-si dea seama prin ce trec oamenii de acolo. Se preteaza subiectele cu impact vizual, filmele incep cu imagini dinamice care sa atraga privitorul, ceva se misca in cadru inca din primele secunde".Printre filmele la care a lucrat, care au intre 6 si 12 minute lungime, se numara unul despre eliberarea orasului irakian Fallujah, unul despre explorari sub gheata Antarcticii si unul in cel mai cald loc de pe glob, in Etiopia.Un mare avantaj al acestor filme, spune editoarea, este ca dau o imagine aproape completa a unui subiect, fiindca este vorba de imagini in 360 de grade. "Daca jurnalistii foto si video aleg anumite imagini, pe care le considera relevante, aici se vede totul, in toate directiile (...) Spunem povestea intr-un mod sferic, nu intr-unul liniar".Pirog vine si cu un exemplu, legat de unul dintre clipurile pe care le-a produs, despre recucerirea orasului Fallujah de catre armata irakiana care a alungat militantii ISIS. "Dupa ce au vazut clipul, oamenii mi-au spus: nu stiam ca razboiul arata asa, credeam ca este mai dinamic. In imagini soldatii mancau banane si fumau pe marginea drumului. Razboiul arata cu totul diferit fata de cum vazusera in documentare sau in reportajele clasice".In plus, in aceste clipuri jurnalistul apare si el, nu prea are unde sa se ascunda "Intr-un fel aceste clipuri sunt cat se poate de autentice, sunt pur si simplu oneste".Partea audio este extraordinar de importanta la aceste clipuri in 360 de grade. In general se foloseste sunetul de la fata locului, needitat, dar uneori este nevoie si de o voce din "off" care sa explice contextul. La productiile complexe in care sunt implicati multi oameni sunt folosite microfoane sofisticate, un exemplu fiind filmele in care sunt redate parti dintr-un concert.Cine filmeaza cel mai adesea clipuri in 360 de grade? Fotografii sunt cei mai potriviti, spune coordonatoarea de VR de la New York Times. "Sunt rabdatori, cauta compozitia perfecta si lumina cea mai buna, asteapta sa se intample ceva. Este o deosebire intre ei si cameramanii care alearga dupa o stire si nu au atat de multa rabdare".In ultimii doi ani tot mai multi au facut experimente cu astfel de filme in 360 de grade si toata lumea invata din greseli. In plus, si criticile sunt binevenite, fiindca este vorba de o tehnologie aflata inca la inceput.La cele mai simple productii s-au folosit camere Samsung Gear 360 , iar la cele mai complexe s-au utilizat sisteme de camere care se sincronizeaza si care "lipesc" automat imaginile filmate, simplificand munca de montaj.Insa oricat de complexe ar fi aparatele cu care video-urile sunt filmate, creatorii au extrem de putin control asupra modului in care productiile ajung sa fie vizionate. Unii se uita pe telefoane foarte putin performante, altii nu folosesc casti sau au conexiune slaba la internet. Urmarea este ca, pe langa cei care noteaza aplicatia cu 5 stele din 5 pe platformele online sunt si cei care dau numai o stea. Spre exemplu pe Google Play aplicatia NYT VR are media 3,8 (600 de useri au dat punctaj maxim si 200, minim). Aplicatiaa este de gasit pe Google Play si pe App Store La unele productii au lucrat doi-trei oameni, la cele mai complexe cateva zeci. Daca filmele mai simple au putut fi gata in doua - trei saptamani de la idee la conceptie, la cele complicate totul a durat luni de zile.Filmele in 360 de grade sunt productii scumpe. A meritat efortul? Jenna Pirog spune ca da, fiind in aplicatie este publicitate, s-au incheiat si parteneriate si publicatia a castigat si mai mare notorietate pentru ca aplicatia a fost descarcata de peste 1,5 milioane de ori si peste 60% dintre privitori s-au uitat la filme prin dispozitivul Google Cardboard.. Ea spune ca a contat si dorinta ca The New York Times sa fie prima mare publicatie care lanseaza o aplicatie de realitate virtuala.Nu a fost insa doar asta. "Este un nou mediu, este palpitant si merita experimentat", spune Jenna Pirog care admite ca trebui ca tehnolgia sa mai avanseze in urmatorii ani la capitolul computing si calitate a imaginii. In prezent este greu sa urmaresti mai mult de jumatate de ora film in VR pentru ca apar senzatii de ameteala. In plus, casti precum Samsung Gear VR pot deveni incomode daca sunt purtate pe ochi prea mult timp."Cred ca aceste tehnologii stau la baza viitoarei revolutii digitale. Trebuie sa urmeze ceva dupa smartphone, la fel cum a fost ceva si inaintea lui si acest lucru nici nu s-a intamplat cu mult timp in urma. Aceste tehnologii care te fac sa te simti in mijlocul actiunii ne vor schimba viata si vor schimba aproape totul".