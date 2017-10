Kaspersky Lab spune ca va pune codul sursa al soft-urilor sale la dispozitia unor evaluatori independenti

Kaspersky, ale carei programe sunt instalate pe 400 de milioane de computere, spune ca, incepand cu primul trimestru din 2019 va permite unor terte parti sa evalueze codul sursa al viitoarelor programe si al update-urilor.Compania rusa nu a spus cine vor fi evaluatorii, insa spune ca au calificarile necesare in materie de securitate si ca vor putea face audituri tehnice, review-uri pentru codul sursa si evaluari ale vulnerabilitatilor."Prin aceste actiuni vom putea depasi neincrederea si vom continua, asa cu am promis, sa protejam oamenii din orice tara a lumii", spune Evgheni Kaspersky.Compania a luat aceste masuri ca dovada de transparenta si pentru a face tot ce este posibil sa nu piarda clienti importanti, existand teama ca si alte guverne ar putea renunta la servicii companiei.Kaspersky Lab anunta lansarea Initiativei pentru Transparenta Globala, care face parte din angajamentul companiei de a-si proteja utilizatorii de amenintari cibernetice, indiferent de originea sau scopul amenintarilor. Odata cu aceasta initiativa, Kaspersky Lab va implica mai mult comunitatea de securitate cibernetica in validarea si verificarea produselor sale, a proceselor interne si a operatiunilor de business, precum si in introducerea unor mecanisme suplimentare prin intermediul carora compania poate demonstra ca abordeaza prompt si cu seriozitate orice probleme de securitate. In cadrul acestui proiect, compania intentioneaza sa furnizeze codul sursa, inclusiv cel pentru actualizari de software si reguli de detectie, pentru verificare si evaluare din partea unor terti.Etapa initiala a Initiativei Kaspersky Lab pentru Transparenta globala va include: