Facebook testeaza divizarea News Fed-ului  separand postarile de la prieteni de cele ale diverselor pagini. Schimbarea ar putea afecta grav traficul unor site-uri a caror audienta depinde de Facebook

Testul va dura cateva luni in sase tari mai mici: Bolivia, Cambodgia, Guatemala, Serbia, Slovacia si Sri Lanka si acolo userii vor vedea doua Nws Feed-uri. Primele observatii, venite din Slovacia, arata ca in feed-ul cu postari de la familie si prieteni apar si postari de la diverse pagini care au platit pentru ca postarile sa fie evidentiate.Miscarea inseamna ca tot mai multe pagini ar puteaa fi nevoite sa plateasca pentru publictate la Facebook, fiindca altfel postarile lor nu vor mai aparea pe feed-ul principal, ci pe cel secundar care se gaseste in meniul Explore care este mai greu de gasit.Un jurnalist slovac, Filip Struharik, spune ca se vad deja primele efecte si ca mai multe site-uri de stiri din Slovacia si-au vazut traficul scazand puternic, fiindca postarile au un reach mult mai mic, practic ajung la mai putini oameni.Cel mai grav vor fi afectate site-urile care depind ca trafic de Facebook, in timp ce acelea care au mult mai multe moduri de interactiune cu cititorii nu vor simti atat de mult schimbarea.Facebook tine insa sa linisteasca utilizatorii si spune ca testul nu va fi extins pentru toate tarile si ca este facut in urma solicitarilor venite de la utilizatori. Compania spune ca vrea sa afle daca intr-adevar utilizatorii vor o separare clara intre continutul personal si cel public, practic intre ce pun prietenii aproapiati si rudele si ce posteaza diverse pagini la care au dat like, fie ca este vorba de site-uri de stiri, de cantareti, de marci auto sau magazine.Facebook a facut modificari si in trecut cand utilizatori s-au plans, un exemplu fiind perioada trecuta in care foarte multi primeau mesaje inutile despre prieteni care au ales sa joace online diverse jocuri. Compania face multe teste, dar numai o parte din ele ajung sa se transouna in schimbari simtite de toata lumea.Insa, cum noteaza The Guardian, exemplul poate fi unul "de manual" pentru Facebok care, spre exemplu, acum cativa ani permitea ca postarea unei pagini sa fie afisata pe Feed-ul tuturor celor care au dat Like la ea, insa mai tarziu postarile puteau fi vazute doar daca pagina platea constant pentru publicitate.Pe de alta parte, Facebook a subliniat mereu ca a crescut fantastic de mult continutul postat in reteaua cu doua miliarde de utilizatori, astfel ca News Feed-ul ar deveni extrem de incarcat daca algoritmii nu ar face o selectie stricta pentru ce apare acolo. Facebook a mai precizat si ca NU va forta paginile comerciale sa plateasca pentru tot continutul.Testul trebuie sa fie un semnal de alarma pentru site-urile care depind de traficul venit din Facebook, un semnal ca trebuie sa faca o diversificare, fiindca altfel vor fi mult mai putin vizibile in general.Surse: Reuters