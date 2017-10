eMAG va organiza Black Friday pe 17 noiembrie

In 2016, de Black Friday romanii au cumparat diverse lucruri iesite din comun: lingo-uri de aur, autoturisme, genti de peste 5.000 de lei si laptop-uri de peste 10.000 de lei/bucata.Black Friday, marea zi a reducerilor, a inceput timid in Romania in 2011 si a crescut enorm in 2013, 2014, dar si in ultimii doi ani. La fel s-au inmultit si controversele si nemultumirile, pe internet aparand in fiecare an print screen-uri cu preturi care nu scadeau cat de mult promitea comerciantul.De la an la an campaniile de Black Friday sunt tot mai lungi, unele companii alegand sa le inceapa la 1 noiembrie, sau chiar in a doua jumatate a lui octombrie. In plus, daca acum trei-patru ani parea o mare surpriza ca retailerii electro-IT sa aiba in oferta si autoturisme, acum tot mai multi au in oferta masini (practic cupoane de reducere negociate cu dealerii auto).eMAG a fost, in 2016, destinatia principala a celor care au cumparat ceva de Black Friday, fiind ales de 36,8% dintre cumparatori. "Avand in vedere cresterea constanta de la an la an, ne asteptam ca si Black Friday-ul de anul acesta sa fie un nou record, din toate punctele de vedere", a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG. Compania a avut in oferta 80.000 de produse la prima editie BF, in 2011, iar acum vor fi 2 milioane la cei 4.000 de reselleri de pe platforma.Anul trecut eMAG a vandut de peste 300 milioane lei de Black Frday. In ultimii ani eMAG a dat drumul campaniei in cursul diminetii, intre oree 6.00 si 7.00, produsele cele mai interesante terminandu-se in primele minute.eMAG citeaza un studiu realizat de Kantar Millward Brown dupa editia de anul trecut a Black Friday, studiu ce arata faptul ca 94,3% din populatia cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani auzise de cel mai asteptat eveniment de shopping al anului. Acelasi studiu a confirmat preferinta tot mai ridicata a romanilor pentru cumparaturile online: de Black Friday, 47,5% din cei care au achizitionat ceva au comandat online, in timp ce pentru offline au optat 41,5%, iar 11% au imbinat ambele modalitati.