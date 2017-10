VIDEO Amazon lanseaza in SUA serviciul care le va permite curierilor sa intre in locuinta si sa lase pachetele cand nu este nimeni acasa

Compania spune ca multi clienti nu vor ca pachetele sa fie lasate la usa, existand riscul sa dispara sau sa le ploua. Amazon a lucrat in ultimul an la lansarea acestui serviciu numit Key care se bazeaza pe o incuietoare "smart", pe o camera video, pe stocarea in cloud si pe aplicatia de smartphone.Daca soseste curierul, iar destinatarul nu este acasa, curierul poate deschide dupa ce Amazon verifica datele livrarii. Destinatarul poate urmari live video pe telefon cum se face livrarea si curierul nu poate efecta urmatoarea livrare pana cand locuinta nu este inchisa.Servicul este disponibil pentru membrii Amazon Prime.Compania spune insa ca pot fi si alte utilizari ale sistemului: de exemplu poti crea o parola temporara, astfel ca un prieten sa poata intra in casa si sa nu te astepte in fata usii.Amazon spera sa vanda aceste camere video si pentru cei care, chiar daca nu le vor folosi pentru a lasa curierii sa intre, vor sa le foloseasca pe post de camere de supraveghere, prin aplicatie putand fi controlate pana la zece camere video carora li se pot da si comenzi vocale gen: "Alexa, show me the kitchen!".Membrii Amazon Prime trebuie sa plateasca 249 dolari pentru "smart lock" si pentru camera video.Dintre marile companii americane si Wall Mart are un proiect similar ca idee pentru livrarea direct in frigidere, dupa un partneriat cu August Home, o companie pe care o va cumpara gigantul de sisteme de inchidere Assa Abloy.Sursa: Reuters