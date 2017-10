[P] VreauServicii.ro - aplicatia mobila care conecteaza prestatorii de servicii cu beneficiarii

Cu totii stim cat de greu este sa gasim un meserias bun in ziua de astazi. Majoritatea sunt plecati la munca in strainatate, iar cei ramasi in tara sunt bombardati cu cereri care mai de care mai tentante. Iar cum cultura lucrului bine facut inca este in faza incipienta, prestatorii de servicii se grabesc sa termine lucrarea pentru a putea satisface toti clientii. Ca atare, clientii se aleg cu lucrari facute de mantuiala sporind astfel randurile nemultumitilor.





Si cum o nevoie intotdeauna trebuie sa aiba o solutionare, a aparut platforma vreauservicii.ro.





Vreau Servicii este o platforma completa, website si aplicatie mobila, destinata interactiunii rapide dintre prestatorii si beneficiarii de servicii. Condila Paul, reprezentantul firmei dezvoltatoare, ID SOFTWARE INNOVATIONS, ne explica contextul social in cadrul caruia a luat nastere aceasta aplicatie:





"Am cautat aproape o luna de zile un zugrav cu ajutorul prietenilor. Toti erau ocupati sau cereau sume exorbitante in conditiile in care doreau sa lucreze 'printre picaturi', mutandu-se de la o lucrare la alta. Nefiind singurul in aceasta situatie extrem de neplacuta, m-am gandit sa vin in ajutorul colegilor de suferinta, si asa a luat nastere aceasta aplicatie mobila in care am concretizat toate facilitatile pe care le doream chiar eu, in timp ce eram in cautari.





As fi dorit un sistem care sa functioneze simplu in felul urmator: sa adaug un anunt in care sa specific exact ce doresc, eventual cu poze, sa apas pe un buton si toti zugravii disponibili de pe raza judetului meu sa primeasca un SMS. Apoi, sa ne putem contacta telefonic reciproc."





Aplicatia mobila cat si website-ul contin functii de cautare avansata, mesagerie privata cu transfer de fisiere, posibilitatea de a adauga si edita profilul personal, de a adauga poze de portofoliu precum si multe alte facilitati.





Deasemenea, aplicatia cuprinde o multitudine de categorii de prestari servicii, de la zugravi, tamplari si constructori, pana la avocati, cadastristi, bone si meditatii la domiciliu.





Pentru a fi prezent pe platforma un prestator de servicii trebuie sa se inscrie, sa isi completeze profilul personal..si gata. De indata ce un potential client solicita o lucrare in judetul sau, anuntul va fi vizibil iar negocierea poate incepe.





Pentru clienti lucrurile sunt la fel de simple: inscriere, completare profil, dupa care functia de cautare prestatori devine disponibila. Se poate adauga si un anunt, iar toti prestatorii care presteaza serviciul dorit vor fi notificati instantaneu pe telefonul mobil!





Iar ce este mai important, este ca aplicatia este complet gratuita, fara taxe ascunse!





Intrebat de ce nu a inclus nici un fel de taxe de inscriere, dezvoltatorul aplicatiei a raspuns:





"Pana la a cere omului bani, trebuie ca aplicatia sa isi dovedeasca utilitatea si sa satisfaca cerinta pietei, dupa care se pot percepe niste taxe modice doar pentru facilitati noi introduse, care si acelea vor fi probabil optionale, pe scurt, probabil se va plati pentru anumite facilitati. In rest, aplicatia va ramane gratuita pentru a servi scopului pentru care a fost proiectata. Iar scopul initial este sa faciliteze comunicarea intre prestatori si beneficiari astfel incat sa nu mai privim cu teama orice lucrare pe care trebuie s-o executam. Situatia de fapt 'am bani sa platesc, dar nu am cu cine sa fac lucrarea' trebuie sa inceteze."