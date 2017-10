Nikon va inchide o fabrica de camere foto din China, dupa ce vanzarile de aparate compacte au scazut din cauza smartphone-urilor

Anuntul va fi facut in cursul zilei de luni, scrie publicatia, si se refera la fabrica din Jiangsu unde lucreaza 2.500 de persoane. Unitatea produce camere foto digitale compacte, dar si unele componente pentru camere ceva mai scumpe. Nikon va ramane pe piata chineza unde are 30% cota la vanzarile de camere digitale.Nikon estimeaza ca va incheia anul fiscal curent cu vanzari de 4,8 milioane de camere digitale, scadere de 24% fata de anul trecut. Segmentul compactelor va scadea cu 28%, dar Nikon se va concentra pe modelele mai sofisticate cu marja mai mare de profit. Compania produce camere foto digitale si in Thailanda si Japonia.Diverse studii arata ca vanzarile de camere digitale s-au prabusit in ultimii ani, mai ales ca telefoanele au camere foto/video tot mai bune. De exemplu, daca in 2011 se vindeau aproape 150 de milioane de camere digitale in lume, anul trecut s-au vandut aproximativ 50 de milioane.