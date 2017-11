Microsoft a anuntat ca va lansa "computerul holografic" HoloLens si in Romania

Computerul HoloLens este disponibil din martie 2016 la dezvoltatorii din SUA, pretul de atunci fiind de 3.000 de dolari.Ecranul este transparent, astfel ca utilizatorul vede si ce e in jurul sau spre deosebire de ochelarii de realitate virtuala la care nu vezi nimic in jur. Tocmai de aceea, Microsoft foloseste termenul de "mixed reality", adica "realitate combinata", sau "realitate mixta" , un amestec intre lumea reala din jur si "realitatea augmentata", prezenta in forme simple in diverse aplicatii de smartphone.Compania spune ca "ochelarii" vor putea fi folositi si la proiecte educationale, dar ar putea fi o unealta utila si pentru arhitecti, putand fi vizualizate machete 3D. Pentru succesul comercial se va insista pe partea de jocuri insa, fiindca este un segment spectaculos care genereaza vanzari si interes.HoloLens era disponibil in 10 tari, iar acum se adauga 29 de piete unde dezvoltatorii pot realiza aplicatii pentru "mixed reality"."Realitatea mixta are potentialul de a ajuta clientii si companiile din intreaga lume sa realizeze lucruri care nu au fost posibile pana acum. Experientele de realitate mixta vor ajuta companiile si angajatii sa indeplineasca sarcini esentiale mai rapid, mai sigur si mai eficient, si sa creeze noi moduri de conectare cu clientii si partenerii.", spune Lorraine Bardeen, sef de proiect pentru HoloLens.