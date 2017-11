Facebook afiseaza in premiera venituri trimestriale de peste 10 miliarde dolari

Facebook are peste 23.000 de angajati, cu 47% mai mult decat acum un an. Numarul celor care intra macar o data pe luna a ajuns la 2,07 miliarde dolari, iar 1,37 miliarde intra in fiecare zi. In Europa sunt 364 milioane utilizatori care intra lunar.Venitul a depasit in premiera 10 miliarde dolari (10,32), crescand cu 47% in Q3, iar venitul net a urcatt cu 79%, pana la 4,7 miliarde dolari. Aproape toate veniturile Facebook (10,14 miliarde dolari) au venit din publicitate, 88% fiind ponderea publicitatii pe mobil.Facebook este in centrul unei "furtuni" politice in SUA din cauza modului in care entitati finantate de Rusia au plasat stiri false si mesaje menite sa-i divizeze pe americani inainte de alegerile prezidentiale din 2016.Oficialii companiei sunt audiati in Congresul SUA si compania este criticata pentru modul in care a gestionat manipularile venite din Rusia.