Echipa Romaniei, antrenata de Bitdefender, castiga locul al doilea la Campionatul European de Securitate Cibernetica

Material sustinut de Bitdefender

Echipa Romaniei isi egaleaza performanta de la editia precedenta cand s-a clasat tot pe pozitia secunda, insa dintr-un total de zece tari participante.Specialistii Bitdefender au antrenat si in acest an lotul romanesc format din zece tineri pasionati de securitate cibernetica, cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani."Pentru al doilea an la rand, Romania ocupa un loc pe podiumul european al uneia dintre cele mai dure competitii in securitatea informatica, surclasand tari cu reputatie in domeniu precum Italia, Norvegia, Anglia, Danemarca si Germania. Bitdefender sprijina formarea profesionala a tinerilor care vor constitui viitoarea generatie de specialisti in securitate IT, esentiala la nivel strategic pentru toate statele", spune Catalin Cosoi, Chief Security Strategist la Bitdefender.Selectia echipei nationale pentru competitia europeana European Cyber Security Championship 2017 a fost realizata de Serviciul Roman de Informatii (SRI) impreuna cu CERT-RO si Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice.Campionatul acopera domenii precum securitate web, securitate mobila, puzzle-uri criptografice, inginerie inversa si investigatii. Pot participa la competitie tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 30 de ani, care nu detin o diploma de master in domeniul securitatii cibernetice sau similar, nici certificari sau cursuri in acest domeniu.Competitia isi propune sa incurajeze tinerii talentati in domeniu sa se alature eforturilor de asigurare a securitatii IT.