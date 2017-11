Tabletele isi gasesc tot mai greu cumparatori. Vanzarile globale scad in continuare

Vanzarile de tablete in Q3 2017

Apple are un sfert din piata si a livrat trimestrul trecut peste 10 milioane de iPad-uri, cu 11% mai mult decat in Q3 2016. Cel mai bun trimestru pentru Apple a fost ultimul din 2013, cu livrari de 26 milioane unitati.Samsung este pe doi, cu 6 milioane de tablete livrate, scadere de 8% fata de trimestrul similar din 2016. Cel mai bun trimestru pentru Samsung a fost tot Q4 2013, cu 13,5 milioane unitati.Locul trei a fost mereu departe de cele doua companii, vanzarile fiind mereu sub 5 milioane de unitati pentru a treia clasata. Acum, pe trei este Amazon cu 4,4 miloane unitati si o crestere de 38%.Pe locul patru este Huawei cu trei milioane de unitati vandute, avans de 18%.Tot aproximativ cinci milioane de unitati a livrat si lenovo care a crescut cu aproape 10%.