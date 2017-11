Playtech.ro: Dezasamblarea iPhone X dezvaluie un detaliu neasteptat - doua baterii

Cei de la Motherboard s-au alaturat echipei iFixit, din Australia, pentru a vedea ce se intampla in interiorul telefonului lansat de Apple acum cateva ore.In prima faza, telefonul a fost supus unui 'tratament' cu raze X, pentru ca echipa sa-si dea seama ce se intampla la interior, inainte de a trece la treaba. In principiu, telefonul parea ca are o baterie imensa, iar celelalte componente s-au micsorat considerabil, astfel ca lucrurile arata destul de diferit fata de modelele anterioare.Odata desfacut telefonul, se vede de fapt ca iPhone X nu vine cu o singura baterie, ci cu doua, asezate in forma de L.CEO-ul iFixit, Kyle Wiens, a declarat pentru Motherboard ca apare o intrebare importanta, legata de modul in care Apple a reusit sa inghesuie o multime de tehnologii in interiorul telefonului, dar sa si sporeasca autonomia acestuia cu doua baterii. Tot el da si raspunsul, care se rezuma la miliarde de dolari investiti de echipa de cercetare si dezvoltare.Citeste restul articolului pe playtech.ro