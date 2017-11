Tranzactie record in tehnologie - Presa internationala scrie ca Broadcom ar vrea sa cumpere Qualcomm, pentru 100 miliarde dolari

Sursele spun ca in acest weekend cei de la Broadcom vor prezenta oferta sefilor Qualcomm si ca sunt dispusi sa ofere peste 70 dolari/actiune, ceea ce ar insemna o valoare de 100 miliarde dolari pentru Qualcomm, nu departe de capitalizarea Broadcom.Actiunile ambelor companii au crescut dupa aparitia primelor zvonuri, insa avansul a fost mai puternic la Qualcomm, peste 13%, mai ales ca in ultimele luni actiunile companiei au scazut.Ambele companii sunt in curs de a cumpara alte companii, procedurile fiind insa complicate. In plus, Broadcom este pe cale de a-si muta sediul din Singapore in SUA.Qualcomm este mai cunoscuta publicului larg prin procesoarele prezente in smartphone-uri de la marci precum Apple, Samsung si LG. Broadcom este cunoscuta pentru chip-urile WiFi.Broadcom are 11.000 de angajati si a fost fondata acum 26 de ani. Qualcomm are de trei ori mai multi angajati si a fost infiintata in 1985. Broadcom avea o capitalizare de piata de 111 miliarde dolari, iarQualcomm, de 91 miliarde dolari.