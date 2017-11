Record in tehnologie - Broadcom ofera peste 100 miliarde dolari pentru a cumpara Qualcomm

Pretul oferit de Broadcom este cu 26% peste cotatia actuala a actiunilor Qualcomm, insa analisti citati de Reuters spun ca nu ar fi suficient.Incluzand si datoriile neete, oferta ar fi in total de 130 miliarde dolari. Sursele spun insa ca cei de la Qualcomm vor respinge oferta, motivand ca este prea mica si ca cei de la Broadcom vor sa profite de un rar moment de slabiciune al Qualcomm.Daca totusi Qualcomm va accepta o oferta este de asteptat ca autoritatile din domeniul concurentei sa aiba de obiectat fiindca ambele companii sunt in top 10 procesoare, pe o piata uriasa de 300 miliarde dolari.Actiunile ambelor companii au crescut dupa aparitia primelor zvonuri, insa avansul a fost mai puternic la Qualcomm, peste 13%, mai ales ca in ultimele luni actiunile companiei au scazut.Ambele companii sunt in curs de a cumpara alte companii, procedurile fiind insa complicate. De exemplu Qualcomm nu a reusit inca sa incheie procesul de preluare al NXP Semiconductors NV, pentru 38 miliarde dolari. Broadcom spune ca isi va mentine oferta indifierent de soarta tranzactiei cu NXP.In plus, Broadcom este pe cale de a-si muta sediul din Singapore in SUA, in acest sens fiind facut si un anunt oficial la Casa Alba, pe 2 noiembrie, chiar de presedintele Trump.Qualcomm este mai cunoscuta publicului larg prin procesoarele prezente in smartphone-uri de la marci precum Apple, Samsung si LG. Broadcom este cunoscuta pentru chip-urile WiFi.Broadcom are 11.000 de angajati si a fost fondata acum 26 de ani. Qualcomm are de trei ori mai multi angajati si a fost infiintata in 1985. Broadcom avea o capitalizare de piata de 111 miliarde dolari, iarQualcomm, de 91 miliarde dolari.