Apple si-a mutat operatiunile intr-o mica insula de langa Normandia pentru a plati taxe cat mai mici, dupa ce schema irlandeza nu a mai functionat

Paradise Papers

Apple are lichiditati de peste 252 miliarde dolari in afara SUA si vrea cu orice pret sa plateasca taxe cat mai mici. Pana in 2013 a putut exploata un vid legislativ irlandez, dar interventia Comisiei Europene a facut ca avantajele uriase din Irlanda sa nu mai fie posibile.In august 2016 Comisia Europeana a decis, dupa o ancheta de trei ani, ca Irlanda a acordat beneficii ilegale in valoare totala de 13 miliarde euro celor de la Apple in perioada 2003-2013 .Documentele Paradise Papers arata ca Apple a apelat la intermediari pentru a gasi un nou paradis fiscal pentru a continua sa plateasca taxe cat mai mici, iar pentru asta a trimis o serie de intrebari catre mai multe teritorii celebre pentru taxele mici de care se pot bucura companiile: Insulele Virgine Britanice, Bermuda, insulele Cayman, Mauritius, insula Man, Jersey si GuernseyIntrebarile trimise de Apple arata clar ca gigantul american nu voia sa se afle de intentiile sale si ca urma sa aleaga un loc unde in viitorul previzibil nu erau sanse ca un nou guvern sa vina si sa schimbe legea in defavoarea companiilor care s-ar stabili acolo. Castigatoare a iesit insula Jersey, depedenta a Coroanei Britanice si teritoriu aflat nu departe de provincia franceza Normandia.Jersey are dreptul de a-si stabili propriile legi fiscale si nu taxeaza companiile straine, astfel ca Apple a gestionat de la inceput de 2015 din mica insula doua filiale: Apple Operations International (AOI), Apple Sales International (ASI), Aceste lucru i-a permis sa evite in continuare plata unor taxe mari.Surse: BBC, Independent