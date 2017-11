[P] Competitia tehnica pentru job-uri de 100.000 USD pe an, la Bucuresti: turneul de angajare Crossover

Tehnologiile de interes: .NET, Java, Ruby on RailsConceptul de eveniment a fost deja testat si validat de Crossover in peste 15 locatii din intreaga lume, asigurand peste 300 de job-uri pentru profesionisti de top. Cu aceasta ocazie, participantii vor concura pentru urmatoarele roluri: NET Chief Software Architect, Ruby on Rails Chief Software Architect si Java Chief Software Architect.Programul evenimentului cuprinde competitia tehnica, urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri, respectiv un interviu tehnic cu managementul companiei. Evaluarea interactiva reflecta nivelul de pregatire al participantilor, astfel ca acestia pot primi un raspuns chiar in ziua evenimentului.Concurentii vor putea vedea performantele lor in cadrul testelor tehnice, in timp real, precum si un clasament general. Competitia tehnica este impartita in doua sesiuni, facilitand obtinerea unui feedback concret, pe baza caruia participantii isi pot ajusta eforturile si in raport cu rezultatele grupului."Talentul se poate gasi oriunde in lume si trebuie recompensat pe masura, nu croit dupa economia locala. Crossover recompenseaza talentul IT la standarde globale, oferind totodata angajatilor libertatea de a alege locul cel mai productiv pentru a-si desfasura activitatea. Cele peste 50 competitii de angajare pe care le-am organizat pana acum ne-au demonstrat ca specialistii in domeniu sunt foarte receptivi, fapt care se datoreaza nu doar interactivitatii specifice acestui format de eveniment, ci si interactiunii directe cu echipa din Romania si duratei reduse a procesului de evaluare." spune Sorin Zavelita, Country Manager Crossover.Participarea este gratuita si conditionata de inscrierea in prealabil pe pagina de inscrieri Crossover Turneul de angajare continua cu un eveniment-omolog organizat in Cluj, pe data de 25 noiembrie, la Impact Hub Cluj, pentru aceleasi roluri si tehnologii.Crossover este o companie de origine americana, fondata in anul 2014, ca parte a grupului Trilogy, lider global in Enterprise Software. In prezent, peste 3000 de parteneri Crossover contribuie la dezvoltarea unor solutii IT&C, in comunitati din Romania, Polonia, Turcia, Rusia, dar si din jurul lumii, insumand peste 100 de tari care inseamna "acasa".Mai multe detalii: https://www.crossover.world/