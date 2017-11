De ce ar trebui sa iti acoperi camera web de pe orice dispozitiv

Se pare ca Edward Snowden, James Comey si Mark Zuckerberg fac asta deja, potrivit The Verge . Insa pentru aceia dintre noi care nu sunt persoane publice acoperirea camerei web ar putea fi interpretata drept paranoia mai mult ca orice altceva.Pentru inceput, am putea lua in considerare faptul ca accesarea camerei web de pe un PC este mai simpla decat credem. Cei de la Kaspersky au descoperit un software foarte ieftin cu ajutorul caruia infractorii din spatiul online pot spiona alte persoane. Conform The Mirror, software-ul se numeste AdWind, iar acesta poate fi utilizat chiar si de catre cei lipsiti de experienta. El permite realizarea de fotografii si de inregistrari audio si video.In 2013, un hacker a declarat pentru BBC ca accesarea camerei web a unei femei cosa doar un dolar si ca el are acces la 500 de computere. "Sunt mereu perversi pe internet care vor sa cumpere boti feminini, iar cel mai probabil daca vor o camera web, fac poze si o vand", a zis el atunci. In 2014, a aparut un site voyeuristic pe care erau publicate videouri live din 250 de tari. Ghinionistii care au aparut in aceste live-uri facusera greseala sa nu schimbe parola standard a dispozitivelor.Citeste restul articolului pe playtech.ro